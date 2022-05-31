AK Partili İleri Samsun'da milli sporcularla buluştu - Son Dakika
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AK Partili İleri Samsun'da milli sporcularla buluştu

31.05.2022 15:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Samsun'da Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcularla buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Samsun'da Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcularla buluştu.

İleri, İlkadım Gençlik Merkezinde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli sporcularla bir araya geldi.

Bir milletin ve toplumun gelişmişliği incelendiğinde her alanda başarılı olduğunun görüldüğünü anlatan İleri, " Türkiye'nin de gelişmişliğini göstermesi için her alanda başarılı olmayı hedefliyoruz. Teknolojide, fende, siyasette, kültür ve sporda da başarı bekliyoruz.

Çünkü bütün bu alanlardaki başarı hem alt yapının hem yeteneğin hem de sistematik çalışmanın sonucudur. Spor da aynen böyle bir alan. Bu anlamda bugün Samsun'da çok başarı sporcularla tanışma fırsatı bulduk. Hakikaten Samsun'da spor alanındaki başarılarda bir kümelenme olduğunu görüyoruz. Bugün Avrupa, dünya şampiyonlarımız var ve hepsi de çok genç kardeşlerimiz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı spor tesisleri sayesinde alt yapı ve yetenek de birleştiğinde başarı geliyor." dedi.

İleri, Türkiye'nin son 20 yılda her alanda çok ciddi mesafe aldığına işaret ederek, "Sporda da aldı, kültürde de aldı, teknolojide de ve milli savunmada çok mesafe aldı. Bütün bunları bir bütün olarak görmek lazım. İnşallah ülke olarak ve millet olarak önümüz açık. Bu yürüyüşümüz devam edecek." şeklinde konuştu.

Ziyaretlere AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti İlkadım ilçe Başkanı Mücahit Erbin ve AK Parti Atakum ilçe Başkanı Abdülkadir Köstek de hazır bulundu.

AK Partili İleri Samsun'da milli sporcularla buluştu
AK Partili İleri Samsun'da milli sporcularla buluştu
AK Partili İleri Samsun'da milli sporcularla buluştu
AK Partili İleri Samsun'da milli sporcularla buluştu

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Kaynak: AA

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