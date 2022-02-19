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AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı

19.02.2022 14:38
AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı

Yunus Emre Kültür Parkı'nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet projeye hayran kaldı.

Yunus Emre Kültür Parkı'nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet projeye hayran kaldı. İçerisinde Osmanlı Müzesinin de yer aldığı projeyi Manisa'ya kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini kutlayan Kandemir, "Çocuklarımıza emanet edeceğimiz şehirleri nasıl kurgulandığını göstermesi adına önemli bir vizyon proje" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyeti Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Ziyarete AK Parti MKYK Üyeleri Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti 26. Dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç, AK Parti Manisa Milletvekilleri M. Ali Özkan, Tamer Akkal, İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer katıldı. Yunus Emre Kültür Parkı'nın kente vizyon katan bir proje olduğunu dile getiren Erkan Kandemir projede emeği geçenleri kutladı.

Manisa Osmanlı Müzesi ile geçmişe yolculuk yaptıklarını anlatan Kandemir, "Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Az önce müzeyi gezerken gururlandık. Müthiş bir emek var. Proje birbirini tamamlayan bir kompozisyon. Parkın içerisinde ailecek gelip gezeceğimiz, çok şey öğreneceğimiz, tarihimizi yad edeceğimiz, en önemlisi değerlerimizi yaşatacağımız bir müze bulunuyor. Çocuklarımıza emanet edeceğimiz şehirleri nasıl kurgulandığını göstermesi adına önemli bir vizyon proje. Bir kere daha emeği geçenleri kutluyorum. Başta Saygıdeğer Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki öğrencilerimiz kadar aileleri de bu müzeyi gezmekten keyif alacaklar. Biz de şehirciliği nereden teslim aldığımızı, nereye taşımak istediğimizi böylece göstermiş olacağız" diye konuştu.

Amaçlarının Yunusemre'ye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise heyeti Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. - MANİSA

AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı
AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı
AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı
AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı
AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı

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Erkan Kandemir, Yunus Emre, AK Parti, Osmanlı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir Osmanlı Müzesine hayran kaldı - Son Dakika


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