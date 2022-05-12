AK Parti'li Karahocagil: "AK Parti milletimizin geleceğini garanti altına aldı" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti'nin milletin geleceğini garanti altına aldığını belirterek, bundan böyle hiçbir dış gücün bu millet aleyhine faaliyette bulunamayacağını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bugün karşımızda duran en büyük, en açık gerçek şu ki; AK Parti milletimizin bahtını açtı, geleceğini garanti altına aldı. Bundan böyle hiçbir dış güç, hiçbir iç güç ve bunların uzantıları, bu ülkenin, bu milletin aleyhine faaliyette bulunamayacak, salyalarını akıtarak, bu ülkenin zenginliklerini çalma adına girişimlerine izin verilmeyecektir." diye konuştu.

AK Parti'nin büyümesinin Türkiye'nin büyümesi ile paralel olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Pandemide daralan dünya ekonomisinin, pandemi sonrası ham maddeye erişim noktasında aniden açılımı ve yoğun istek telaşesi ile pahalanan gıda maddelerinin bizim ekonomimizi de vurarak hayat pahalılığını artırdığı aşikardır. Buna bir de Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu gıda stokçuluğunun tetiklemesi, millet olarak tüm dünyada olduğu gibi bizleri de örselemiştir." ifadesini kullandı.

Tüm bu sıkıntıların, tüm bu hayat pahalılığının altından yine milletten başka bir güç tanımayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkacağından emin olduğunu dile getiren Karahocagil, "Barış ve kardeşlik havası, güven ve huzur iklimi ülkemizi sarıp kuşattıkça büyüyoruz. Ekonomi güçlendikçe, iç barış güçlendikçe, komşuluk ilişkilerimiz düzeldikçe, dünya devletleri ile ilişkilerimizde itibarımız arttıkça, Türkiye büyüyor, ilerliyor. Tarihinde defalarca dünyaya yön veren, dünyaya hakkı, adaleti haykıran bu millet, yine o yolda güçlü lideri, güçlü başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de 'Durmak yok' diyor hep beraber yola devam edeceğimize söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.