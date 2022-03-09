AK Parti'li Karahocagil: "Aslında savaş Ukrayna adı altında ABD-Rusya savaşıdır" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Aslında savaş Ukrayna adı altında ABD-Rusya savaşıdır"

09.03.2022 15:24
AK Parti'li Karahocagil: "Aslında savaş Ukrayna adı altında ABD-Rusya savaşıdır"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, savaşın "Ukrayna" adı altında "ABD-Rusya savaşı" olduğunu söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, savaşın "Ukrayna" adı altında "ABD- Rusya savaşı" olduğunu söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını ifade ederek, ABD ve Avrupa ülkelerinin, ateşkes anlaşması yönünde diplomatik görüşmeler yapmak yerine Ukrayna üzerinden Rusya'ya yaptırım uygulama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geri adım attırmayacağının bilincinde olduğunu dile getiren Karahocagil, savaştan kısa bir süre önce de Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu hatırlattı.

Mustafa Levent Karahocagil, iki ülkenin dışişleri bakanlarının, yarın Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geleceğini kaydetti.

AK Parti hükümeti savaşın sona ermesi için çaba gösterirken NATO'nun kurucu üyesi ABD'nin, Avrupa'ya 500 ek Amerikan askeri gönderme kararı aldığına dikkati çeken Karahocagil, "Aslında savaş Ukrayna adı altında ABD-Rusya savaşıdır. Filler tepişir, çimenler ezilir. Burada maalesef olan Ukrayna'ya oldu. Rusya, Batı ülkelerine karşı gücünü ispatlamak adına altın tepside sunulan Ukrayna'yı işgal etti." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya karşı her türlü yaptırımı hayata geçirme derdinde olan ABD ve Avrupa Birliğinin amaçlarına ulaşmasının çok zor olduğunu söyleyen Karahocagil, bu restleşmeden sadece Ukrayna'nın değil tüm dünyanın zarar göreceğini vurguladı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, AK Parti, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Aslında savaş Ukrayna adı altında ABD-Rusya savaşıdır' - Son Dakika


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