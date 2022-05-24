AK Parti'li Karahocagil: "Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu"

24.05.2022 11:00
AK Parti'li Karahocagil: "Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Atatürk yaşıyor olsaydı yapacağı ilk iş, kurduğu partiyi kapatmak olurdu.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Atatürk yaşıyor olsaydı yapacağı ilk iş, kurduğu partiyi kapatmak olurdu." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2001'de Sabiha Gökçen Havalimanı için söylediği, "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke gördünüz mü? Bu Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" şeklindeki sözlerinin benzerini, bugün İstanbul Havalimanı için sarf ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşılık Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görüldüğünü anımsatan Karahocagil, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen'e karşı çıktığı gibi İstanbul Havalimanı'na da karşı çıkarak dış güçlerin sözcülüğünü yapmıştır." diye konuştu.

Türk halkına hizmetin en iyisini sundukları için muhalefet partilerinin eteklerinin tutuştuğunu anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Gündemlerindeki son olay ise 40-50 yıl önce en iyi olan ancak günümüz Türkiye'sinin ihtiyaçlarına karşılık veremeyen Atatürk Havalimanı. Derdiniz Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismin arkasına saklanıp, Türkiye'nin canına okumak. Söyledikleriniz ve yaptıklarınız birbiri ile çelişiyor. PKK güdümündeki partiyi siyasi ortak yapıp, belediye birimlerini terör örgütü yandaşlarına teslim edip nasıl Atatürkçüyüz dersiniz? Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetiniz olsaydı tabeladan önce size 'Mustafa Kemal'in …' diyenlerden hesap sorardınız. Hesap sorulacak birileri varsa Atatürk'ün kurduğu partinin içine vatanın bölünmez bütünlüğüne göz koyanları sokan, onlarla iş birliği içinde olan CHP'dir. Eğer Atatürk yaşıyor ve yaptıklarınızı görüyor olsaydı, kendi ülkesini yabancılara şikayet eden genel başkan, milletvekilleri ve belediye başkanlarından hesap sorardı ve inanın yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu" - Son Dakika
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