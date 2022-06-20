AK Parti'li Karahocagil: "Ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz"

20.06.2022 12:42
AK Parti'li Karahocagil: "Ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti iktidarlarının muhalefet partileri gibi hayali projelerle değil, ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkın karşısına çıktığını belirtti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti iktidarlarının muhalefet partileri gibi hayali projelerle değil, ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkın karşısına çıktığını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindiğini, yurdun her köşesinde öğrencilerin karne sevinci yaşadığını söyledi.

"Ağaç yaşken eğilir" atasözünden hareketle "her işin başı eğitim" dediklerini ve geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, düşünürlerini, siyasetçilerini, doktorlarını, mühendislerini yetiştirmek için bütçeden aslan payını eğitime ayırdıklarını ifade eden Karahocagil, şöyle konuştu:

"Nitelikli bir gelecek için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Bizler muhalefet partileri gibi uydurma, hayali projeler, yalan dolanlar ile değil, ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz. Dünden bugüne artan hizmet aşkı, bilgimiz, tecrübemizle 2023 seçimlerinde de liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yeniden ve daima 'Biz varız.' diyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Ete kemiğe bürünmüş hizmet ve eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz' - Son Dakika

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