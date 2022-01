AK Parti'li Karahocagil: "Sayın Kılıçdaroğlu, eline tutuşturulan her belgeye inanma" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu işlere girme, iftira atma, yalan söyleme, eline tutuşturulan her belgeye de inanma." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan yoğun kar yağışından zarar gören vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bazı büyükşehir belediyelerinin yoğun yağışa rağmen umursamaz tavırlar sergilediğini ifade eden Karahocagil, "Vatandaşı karın altında adeta yaşam mücadelesi verirken, yabancı ülke diplomatları ile 3 saate varan görüşmesinde adeta keyif çatan, kar küreme araçlarını kendi kortejinin yolunu temizlemeye memur kılan kibir abidesi, beceriksizler ile bu işin yürümeyeceğini İstanbullu kardeşlerimiz eminim ki anlamıştır." dedi.

Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yeni bir iftirada bulunduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise Kılıçdaroğlu'na gerekli cevabı verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce de "Cumhurbaşkanı ve yakınları Man Adası'na para yollayarak vergi kaçırıyorlar." şeklinde iftirada bulunduğunu anımsatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Peki sonuç ne oldu? O belgeleri eline kimlerin tutuşturduğu da ayrı bir tartışma konusudur. Her zamanki gibi kaynağı belirsiz belgeler sahte çıktı. Her zamanki gibi rezil oldu ve yerine oturdu. Sen, yalan söylediği mahkeme kararlarıyla sabit bir siyasetçisin. Sayın Kılıçdaroğlu bu işlere girme, iftira atma, yalan söyleme, eline tutuşturulan her belgeye de inanma."