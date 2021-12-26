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AK Parti'li Kavuncu: "Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde... - Son Dakika

AK Parti'li Kavuncu: "Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...

26.12.2021 13:28
AK Parti'li Kavuncu: "Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretini tamamladı. TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki heyette yer alan milletvekili Erol Kavuncu, Balkan ülkelerine yapılan resmi çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM heyeti olarak 20-23 Aralık 2021 tarihlerinde, gönül coğrafyası Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Sırbistan, ve Karadağ'a bir dizi resmi çalışma ziyareti gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavuncu, "600 yıllık köklü kültürel, tarihi beşeri bağlarımızın bulunduğu Evlad-ı Fatian diyarı Balkanlar'daki; dost, kardeş, müttefik ülkelerin liderleriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşmelerde mevkidaşlarımızla ilişkilerimizi ve bölgesel işbirliğimizin artması yönündeki projeleri geniş çaplı görüşme imkanı bulduk. Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması için istişarelerde bulunduk. Dostane ve samimi bir ortamda oldukça verimli geçen görüşmelerin ardından alınan kararlarla ilgili ortak basın toplantıları gerçekleştirildi" dedi.

"Gönül coğrafyamız Balkanlar'da her alanda ilişkileri geliştirmeye büyük önem atfeden Türkiye, söz konusu ziyaretlerle, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde gelişmesi, bölgenin istikrarı ve kalıcı barışın tesisi için özgün bir diplomasi yürütmektedir" diyen Kavuncu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin amacı, yaklaşık 600 yıldır dost ve kardeş olduğumuz bu coğrafyanın, Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamaktır. TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetimize ve ortak tarih ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimizin göstermiş oldukları sevgi ve ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyor, ziyaretlerin her aşamasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde Büyükelçilerimiz başta olmak üzere, emeği olan herkese teşekkür ediyor, görüşmelerin ülkelerimize ve halklarına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

AK Parti'li Kavuncu: Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...
AK Parti'li Kavuncu: Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...
AK Parti'li Kavuncu: Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...
AK Parti'li Kavuncu: Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...
AK Parti'li Kavuncu: Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde...

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DOST Partisi, Balkanlar, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kavuncu: 'Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde... - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Kavuncu: "Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde... - Son Dakika
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