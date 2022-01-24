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AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da inşaatı tamamlanan okulu inceledi - Son Dakika

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da inşaatı tamamlanan okulu inceledi

24.01.2022 15:19
AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da inşaatı tamamlanan okulu inceledi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ilçesinde bu yıl 6 yeni okulun hizmete gireceğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ilçesinde bu yıl 6 yeni okulun hizmete gireceğini söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, İzmir Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile yıkılıp yeniden yapılan Fatih İlkokulu'nda incelemede bulunduğunu belirtti.

Okulda çalışmaların tamamlandığını aktaran Kaya, Fatih ilk ve ortaokulu, Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Lisesi, Ayrancılar Atatürk İlkokulu, Subaşı Dünya Bankası Avrupa Birliği İlkokulu ve Tepeköy İlkokulunun bu yıl eğitim vermeye başlayacağını ifade etti.

Torbalı'da nüfus artışı ile beraber okul ihtiyacı doğduğunu kaydederek, "Her yıl 2 binden fazla çocuğumuz okula başlıyor. Torbalı'da her yıl 5-6 okul yapmamız lazım. Allah'a şükür 7-8 yıldır bunu sağlıyoruz. İlçemize şu ana kadar 60 civarı okul kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu yıl sadece Torbalı'da 6 yeni okul hizmete girecek. Önümüzdeki yıl için de 7 adet okulumuzun planı hazır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da AK Parti olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini aktararak, "Eğitim kurumlarımızda, okullarımızda önemli derecede yenileme ve dönüşüm çalışması yaptık. Çocuklarımız daha modern binalarda, daha çağdaş eğitim olanaklarına kavuşmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Kaya, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti, temeli atılan cami inşaatını inceledi.

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Mahmut Atilla Kaya, AK Parti, Torbalı, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da inşaatı tamamlanan okulu inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da inşaatı tamamlanan okulu inceledi - Son Dakika
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