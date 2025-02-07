AK Parti\'li Ömer İleri, partisinin Artvin İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Mantık bizden yana, bilgi bizden yana, daha da önemlisi bu millet bizden yana, inşallah bu mücadelenin hakkını vererek büyük Türkiye'yi hep beraber kuracağız." dedi.

İleri, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Artvin 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin her alanda gelişip büyüdüğünü vurgulayan İleri, "23 yıl önce devraldığımız Türkiye'de yangın vardı. Bu yangını Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde söndürdük. Yangını söndürdük ama bizim ortaya koyduğumuz mücadele yeni başlıyor. Bundan sonra sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın, bütün dünyanın daha adil bir dünya olmasının mücadelesini vereceğiz. Bizim hedefimiz büyüdü, çıtamız yükseldi." diye konuştu.

İleri, bu coğrafyada milletin neleri yapabilecek olduğuna tarihin ve tüm dünyanın şahit olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"İçimizden birileri, burnunun dibini bile göremeyen birileri her daim bu millete küçük roller biçmeyi çok seviyor. Küçük düşünmeyi çok seviyorlar. Bizim davamız bu millete biçilen gömleğini yırtıp atmak, bizim davamız büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemek. Bu milletin sıradan bir millet olmadığını, bu devletin sıradan bir devlet olmadığını her daim ortaya koymak ve daha adil bir dünyayı inşa etmek. Bunu biz yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği yolda çok önemli sınavların hakkını veren kadrolar olduklarını dile getiren İleri, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tarihin doğru noktasında durmanın gurunu yaşıyoruz. Bundan onlarca yıl sonra Suriye'de kardeşlerimizin başına gelen şu zulüm konu olduğu zaman birileri çıkıp diyecek ki 'O günlerde Türkiye'de sağduyulu bir lider vardı, onun sağduyulu kadroları vardı. Bu kadrolar o günkü vizyonsuz muhalefete rağmen dik durdular, mücadele ettiler ve kardeşlerimize sahip çıktılar. Allah onlardan razı olsun.' Ben bunu duyacağımıza inanıyorum. Bizler diyoruz ki AK Parti'miz çok güçlü. Çünkü biz haklıyız. Bizler güçlü bir Türkiye istiyoruz, öz güveni yüksek bir Türkiye istiyoruz. Bizler Türkiye'nin potansiyelini hayata geçirmesini istiyoruz. Türkiye'nin bu coğrafyada sadece Türkiye'den ibaret olmadığını haykırmak istiyoruz. Mantık bizden yana, bilgi bizden yana, daha da önemlisi bu millet bizden yana, inşallah bu mücadelenin hakkını vererek büyük Türkiye'yi hep beraber kuracağız."

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in de konuşma yaptığı kongrede, İl Başkanlığına Ali Semih Aydemir seçildi.