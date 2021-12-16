AK Parti'li Sezal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sezal, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Filistinli bir kadının, İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönen evinin sağlam kalan küvetinde torunlarını yıkarken çekilen "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafa veren Sezal, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un, kazandığı müsabaka sonrası sevincini yansıtan "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafı seçen Sezal, "yaşam" kategorisinde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik günlerce süren saldırıları sırasında Beyt Lahya kentinde evleri yıkılan ve enkazın arasında kurdukları çadırlarda barınmaya çalışan Filistinlileri yansıtan "Ateşkesin ardındaki yaşam" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"AA, Türk milletinin gözü olmaya devam ediyor"

Sezal, bir asrı geride bırakan AA'nın, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana "Türk milletinin gözü" olmaya devam ettiğini, önemli bir arşiv görevi gördüğünü söyledi.

AA'nın, doğru haberin iletilmesinde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini dile getiren Sezal, kendisinin de AA'nın haberlerini yakından takip ettiğini belirtti.

AA foto muhabirlerinin çektiği, her biri sanat eseri niteliğindeki fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Sezal, özellikle Filistin ve Suriye'de çekilen fotoğrafları önemsediğini, Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki mezalime dikkati çekmek için "haber" ve "yaşam" kategorisindeki tercihlerini de bu yönde kullandığını kaydetti.