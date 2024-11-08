AK Parti'li Sırakaya, Karabağ Zaferi'ni kutladı Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü pekiştiren, Türk milletinin güçlü birliğini dünyaya duyuran bir zafer olduğunu ifade etti.

Sırakaya, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırakaya, esaretiyle Türk dünyasının ağıdı Karabağ'ın, sadece Azerbaycan'ın değil Türk dünyasının da kalbi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karabağ'ın esaretten kurtuluşuyla taçlanan zafer, Türk milletinin gücünün, azminin ve kardeşliğinin, birlik, beraberlik içinde her türlü engelin aşılabileceğinin en güzel örneğidir. Bu zafer, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü pekiştiren, Türk milletinin güçlü birliğini dünyaya duyuran bir zaferdir. Türkiye ve Azerbaycan ortak tarih, kültür ve medeniyet birliğinden aldığı güçle son derece sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün ve ilelebet kader birliği içinde dostluk, kardeşlik, iyi komşuluk temelinde yürüttükleri ilişkilerle Türk Yüzyılı'nın mimarı 'tek millet, iki devlet, tek yürek' olacaktır."

Can Azerbaycan halkının ve hükümetinin Karabağ Zaferi'ni tebrik eden Sırakaya, "Karabağ'ı işgalden kurtarmak, Enver ve Nuri Paşaların hayallerini gerçekleştirmek için can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türk milletinin zaferi." ifadelerini kullandı.