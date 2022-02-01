AK Parti'li Subaşı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlere tepki - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret söylemi ve bu söyleme sessiz kalanlar, nefret siyasetine yatırım yapanlar, nefret siyasetinin sponsorluğunu yapanlar, milletimizden gerekli cevabı alacaklar ve umduklarını bulamayacaklar." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 43 yıl önce bugün Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi saygı ve rahmetle anarak, terörün her türlüsünü lanetledi.

Muhalefet partilerinin, Türkiye'nin, dünyanın yaşadığı sorunlar sanki bitmişçesine, bütün dünya güllük gülistanlıkmışçasına, dünyadaki ve Türkiye'deki sorunları, birbirini domino etkisi gibi etkileyen sorunları adeta görmezden gelircesine her geçen gün dillerini, üsluplarını kirleterek siyasete zarar verdiklerini ifade eden Subaşı, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret söylemi ve bu söyleme sessiz kalanlar, nefret siyasetine yatırım yapanlar, nefret siyasetinin sponsorluğunu yapanlar, milletimizden gerekli cevabı alacaklar ve umduklarını bulamayacaklar." dedi.

İstanbul ve Ankara'nın buhran yaşadığını belirten Subaşı, "Ben 2009-2014 yıllarında İstanbul'da büyükşehir meclis üyeliği de yaptım. Rahmetli Kadir Topbaş'ın 2-3 gün AKOM'da, eve gitmediğini, sabahladığını gördük, yaşadık." diye konuştu.

Subaşı, "Gazi Meclis'imizde hain teröristlerle resim çektirenler, terör örgütünü lanetleyemeyenler, terör örgütüyle aralarına mesafeyi koyamayanlar milletin temsilcileri olarak halkın oylarıyla seçilseler dahi gelip oturmamaları, karşımıza geçip demokrasiden ve insan haklarından bahsetmemeleri lazım. Bunu asla kabul etmiyoruz. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini bu konuda uyarıyorum." ifadesini kullandı.