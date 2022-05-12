AK Parti'li Subaşı: "Sığınmacılar konusunda AK Parti'ye bir operasyon olduğu net" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Sığınmacılar konusunda artık meselenin sığınmacılar, göç ve iltica olmadığına dair tablo her geçen gün netleşiyor. AK Parti'ye karşı, Cumhur İttifakı'na karşı, Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu net." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik güçlüklere karşı göçmenlerle ilgili tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar yaptığını belirtti.

Muhalefetin Türkiye'nin şefkat ve kardeşlik politikasını eleştirdiğini söyleyen Subaşı, "Sığınmacılar konusunda artık meselenin sığınmacılar, göç ve iltica olmadığına dair tablo her geçen gün netleşiyor. AK Parti'ye karşı, Cumhur İttifakı'na karşı, Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu net." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet partilerinin Suriyeliler ve göç ile ilgili hemen hemen her gün önerge verdiklerini söyleyen Subaşı, CHP'nin bu konuda bir rapor yayımladığını, ön sözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ve rapora bakıldığında, raporu okumadığı anlamının çıktığını ifade eden Subaşı, "Raporda diyor ki; 'İnsanların siyasi görüşü nedeniyle hayatları tehlikeye düşerse sınır dışı edilmez'. Peki, Kemal Bey bugün ne diyor? 'Davul zurnayla geri yollayacağız'. Hangi CHP'ye inanacağız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi sözüne inanacağız? AK Parti iktidarı olarak biz, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacıların güvenli, huzurlu, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşlerinden yanayız, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü ve onurlu bir şekilde memleketine döndüğünü belirten Subaşı, yaptıkları çalışmalarla 1 milyon sığınmacının daha gönüllü, güvenli geri dönüş sürecini başlattıklarını dile getirdi.