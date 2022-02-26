AK Parti'li Sürekli, Seferihisar'da belediyenin taşınmaz satışlarını eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli, Seferihisar'da belediyenin taşınmaz satışlarını eleştirdi

26.02.2022 12:42
AK Parti'li Sürekli, Seferihisar'da belediyenin taşınmaz satışlarını eleştirdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferihisar Belediyesi'nin ilçedeki taşınmazları satmasına tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferihisar Belediyesi'nin ilçedeki taşınmazları satmasına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sürekli'nin "Karınca Modeli" çalışması kapsamında il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan yaklaşık 300 partiliyle Seferihisar'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Seferihisar'da belediyenin altyapı yatırımı yapamadığını, ilçenin yaşadığı sorunlarda önceki dönemde belediye başkanlığı görevini yapan Tunç Soyer'in de payının bulunduğunu öne sürdü.

"Seferihisar'ı ölüm döşeğine yatırıp büyükşehir belediyesinin başına geçen CHP'li Başkan Tunç Soyer, telafisi zor adım ve kararlarla, yanlış yönetim anlayışıyla İzmir'i de aynı döşeğe mahkum etmek üzere." ifadelerini kullanan Sürekli, ziyaretleri sırasında Seferihisar'ın sokaklarında güçlükle ilerlediklerini ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet dinlediklerini aktardı.

Sürekli, şunları kaydetti:

"Düzgün bir yol göremedik desek abartmayız. Yayalar bir yerden bir yere gitmek için döne dolaşa yolu uzatıyor, araçlar adeta slalom yaparak ilerliyor. Seferihisar, CHP'li yerel idarenin elinde can çekişirken biz de derman olmaya çalışıyor, halkımıza nefes aldıracak yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

2019 seçimlerinden bu yana aynı tablo yaşanıyor. Sığacık, Payamlı, Camikebir ve Doğanbey mahallelerinde bulunan belediyeye ait 12 taşınmazı, borç ödeme gerekçesiyle satmışlar. Bunun bir sonu yok. Seferihisar'da, Seferihisar'a ait hiçbir şey bırakmayacaklar. Her geldiğimizde bu isyanla karşılaşıyoruz. Eminiz ki Soyer, 10 yıl başkanlığını yaptığı ilçenin sokaklarında yürüyemiyordur. Yarın İzmir'in sokaklarında da yürüyemeyecek. Çünkü aynı hazin sonu İzmir için de ilmek ilmek örüyor. Seferihisar'da AK Parti'ye dönen yüzler, İzmir'de de dönecek. Hemşerilerimiz olurunu bir tükenişe değil, dirilişe, 'sat-sav-yok et' anlayışına değil, icraat ve hizmet edene verecek."

İl Başkanı Sürekli, ilçede adalet sarayının hizmete alındığını, emniyet binası için çalışmanın sürdüğünü, Ürkmez'de TOKİ eliyle sanayi sitesi yapılacağını, Doğanbey Balıkçı Barınağı projesinin de onaylandığını kaydetti.

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AK Parti İzmir, 300 kişilik kadroyla Seferihisar'da AK Parti İzmir, 300 kişilik kadroyla Seferihisar'da AK Parti İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu AK Parti İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

Kerem Ali Sürekli, Seferihisar, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli, Seferihisar'da belediyenin taşınmaz satışlarını eleştirdi - Son Dakika


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