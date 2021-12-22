AK Parti'li Taşkın: "Milletimizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, aziz milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan finansal paketle, ekonomide istikrar ve güven iklimini güçlendireceklerini söyledi.

Bundan sonra hiçbir vatandaşın, kur daha yüksek olacak diye Türk lirası mevduatından dövize geçme ihtiyacı hissetmeyeceğini belirten Taşkın, "Yeni tedbirlerin ekonomimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, aziz milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız inşallah." diye konuştu.