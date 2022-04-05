AK Parti'li Taşkın: "Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır"

05.04.2022 14:48
AK Parti'li Taşkın: "Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, ramazanın, af ve merhameti öğrenme, uygulama ayı olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, ramazanın, af ve merhameti öğrenme, uygulama ayı olduğunu söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu belirterek, "İslam'ın beş temel esasından biri olan oruç, müminler için bir kalkandır." dedi.

Orucun kötülüklere, günahlara karşı koruyucu bir kalkan görevi gördüğünü dile getiren Taşkın, "Ramazan af ve merhameti öğrenme ve uygulama ayıdır." diye konuştu.

Teravih namazının, iki yıl aradan sonra bu ramazan camilerde tekrar cemaatle kılınmaya başladığına işaret eden Taşkın, "Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık hasret bu ramazan da sona erdi. Allah'a binlerce hamdolsun 88 yıl sonra Ayasofya'da teravihler kılındı salavatlar okundu. 88 yıldır ramazan coşkusundan mahrum kalan ulu mabedin bu hasreti sona ermiş oldu." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili, AK Parti, Ramazan, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır' - Son Dakika


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