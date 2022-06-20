AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı 'nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 20 maddelik ' Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntılarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal , "Kamuoyunda 'bedelli yasası' olarak konuşulan bakaya, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber! AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.