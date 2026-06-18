AK Parti: Bu Ülkenin Sigortasıyız, Durmak Yok Yola Devam - Son Dakika
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AK Parti: Bu Ülkenin Sigortasıyız, Durmak Yok Yola Devam

AK Parti: Bu Ülkenin Sigortasıyız, Durmak Yok Yola Devam
18.06.2026 19:37
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin Aksaray toplantısında, AK Parti'nin ülkenin sigortası olduğunu, geçmiş başarılarla yetinmediklerini ve muhalefetin plansız olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Biz AK Parti'yiz ve bu ülkenin sigortasıyız. Biz bu ülkenin geleceğini inşa eden partiyiz. İşte bu nedenle 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla hareket ediyoruz." dedi.

Yalçın, bir otelde düzenlenen partisinin Aksaray Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti iktidarları olarak, insanların hayal dahi edemediği projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti'nin defalarca millet tarafından teraziye konduğunu belirten Yalçın, "Şükürler olsun ki hepsinden yüz akıyla çıkmak bizlere nasip oldu. Biz hiçbir zaman elde ettiğimiz başarılarla yetinen bir parti olmadık. 25 yıldır yaptığımız icraatlar nedeniyle bizleri eleştirdiler. AK Parti, Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarlarını üretti. Sadece yol, köprü, hastane ve tünel gibi birçok projeyi hayata geçirmemiz değil, bu ülkede insanların üniversiteye gitmesini bile engellemişlerdi. Başı kapalı insanların üniversite okuması bile yasaktı. Bu ve buna benzer bütün yasakları teker teker kaldırmış bir siyasi iktidarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin bütün bu karmaşanın içerisinde Türkiye'yi ayakta tutmayı başardığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Muhalefet partilerinin bu ülkenin ekonomisinin, dış politikasının ve terörle mücadelesinin nasıl güzel inşa edilebileceğine dair tek bir cümleleri, planları ve projeleri yok. Sadece iktidara gelmeye çalışıyorlar. Hangi plan ve projeyle bunu istiyorlar? Bu millete hangi alternatifi sundunuz? 24-25 yıldır sadece bize muhalefet ediyorlar. Her söylediğimize bir kulp takıyorlar, her türlü hakareti gerçekleştirdiler. Bir tane fikir ortaya koymadılar. İşte bu nedenle vatandaşlarımız öyle bir erdem sahibi ki her seferinde onları sandığa gömüyor."

"O kavgayı Türkiye'ye ve demokrasisine zarar verecek hale getirmenize müsaade etmeyiz"

Yalçın, kendilerini yönetemeyenlerden ülkeye bir faydanın gelmeyeceğini belirtti.

Bunlara asla ülkenin emanet edilmemesi gerektiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunlar kendi partilerindeki meseleyi bile çözemeyen, birbirlerine kumpas kurmaktan başka iş bilmeyen bir kalabalıktan ibaret. Bunlardan ne memlekete ne de kendilerine bir fayda gelir. Resim ortada. Bizi ilgilendirmez. Tamamen içlerinde bir kavga. O kavgayı Türkiye'ye ve demokrasisine zarar verecek hale getirmenize müsaade etmeyiz. Biz AK Parti'yiz ve bu ülkenin sigortasıyız. Biz bu ülkenin geleceğini inşa eden partiyiz. İşte bu nedenle 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla hareket ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Basri, Politika, AK Parti, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti: Bu Ülkenin Sigortasıyız, Durmak Yok Yola Devam - Son Dakika

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