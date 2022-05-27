AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tam bir hezeyandır" - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tam bir hezeyandır"

27.05.2022 00:58
AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tam bir hezeyandır"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik sözlerini kınadı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik sözlerini kınadı.

TBMM Genel Kurulunda söz alan Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlar üzerine kurguladığı nefret siyasetinin, milletin nezdinde karşılık bulamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik sürdürdüğü iftira kampanyasını esefle kınıyorum. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız için 'kaçacak' ifadesi kullanması tam bir hezeyandır. Aziz milletimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" dedi.

"Cumhurbaşkanımız milletimiz için ömrünü vermiş, milletimiz de onu bağrına basmıştır"

AK Parti'li Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin gönlünde müstesna bir yerde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "FETÖ ağzıyla konuşan, FETÖ'nün kampanyasının parçası olan, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiren Kılıçdaroğlu, yalan ve iftiralarla cumhurbaşkanlığı makamının itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, vatanımız bölünmesin, aziz milletimiz var olsun, devletimiz payidar olsun diye ömrünü vermiştir. Aziz milletimiz de Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştır. Kılıçdaroğlu'nun yalanlar üzerine kurguladığı nefret siyaseti, milletimiz nezdinde hiçbir zaman karşılık bulamayacaktır." - MERSİN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tam bir hezeyandır' - Son Dakika


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