AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı

AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı
12.06.2026 10:44
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Konya'da mahalle başkanlarının katılımıyla teşkilat çalışmaları değerlendirildi, sertifikalar verildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Program sonunda mahalle başkanlarına sertifikaları verildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan mahalle başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Programda teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, mahallelerde yürütülen faaliyetler ve vatandaşlarla kurulan iletişimin daha da güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda mahalle başkanlarının talep ve önerileri de dinlendi. Teşkilat mensuplarının yoğun katılım gösterdiği programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının AK Parti'nin vatandaşla kurduğu güçlü bağın en önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Toplantının ardından düzenlenen programda mahalle başkanlarına sertifikaları AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen tarafından verildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, teşkilat çalışmalarının aynı kararlılık ve heyecanla sürdürüleceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Duygu Işık Duygu Işık:
    haa evet teşkilat çalışmaları değerlendirildi işte ya biliyosunuz nasıl bunlar hep böyle oluyo sertifika al gez işte ama yani arkasında neler var bilemeyiz 0 0 Yanıtla
  • Rezzan Arslan Rezzan Arslan:
    bu tür toplantılar her zaman yapılıyor fakat neden şimdi peki diye düşünüyorum. yılın bu zamanında bu kadar teşkilatçı toplanması ilginç geldi bana. sertifika dağıtmak elbette güzel bir şey ama asıl işin sahada yapılması lazım. mahalle başkanları gerçekten vatandaşla iletişim kuruyorlar mı bunu merak ettim. 0 0 Yanıtla
  • Mesude Yılmaz Mesude Yılmaz:
    valla bu toplantılar ne kadar işe yarıyo bilemem ama mahalle başkanları da insanlar yani onların da sesinin duyulması gerekir tabii ki hayvanları da unutmayalım çünkü mahallelerde sokak hayvanları var hep 0 0 Yanıtla
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