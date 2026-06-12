AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı

Rezzan Arslan:

bu tür toplantılar her zaman yapılıyor fakat neden şimdi peki diye düşünüyorum. yılın bu zamanında bu kadar teşkilatçı toplanması ilginç geldi bana. sertifika dağıtmak elbette güzel bir şey ama asıl işin sahada yapılması lazım. mahalle başkanları gerçekten vatandaşla iletişim kuruyorlar mı bunu merak ettim.