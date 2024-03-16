AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Depremzedeler ile İftar Açtı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, depremzedeler ile iftar açtı, sorunlarını dinledi. Göreve gelir gelmez kalıcı konutlar ve işyerlerinin yapımını hızlandıracaklarını ifade eden Er, kiracılar ve dar gelirli vatandaşlar içinde TOKİ konutları yapılacağını söyledi.
31 Mart seçimlerine doğru tempoyu arttıran AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde Yeşilyurt Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile Yeşilyurt ilçesinde yer alan Kaynarca Konteyner Kent'teki depremzedeler ile iftar yaptı. Burada kalan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Er, göreve geldiklerinde önceliklerinin kalıcı konut ve işyerlerinin biran önce bitirilip hak sahiplerine teslim edilmesi olduğunu söyledi.
6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığını ve devletin yaraları sarma adına büyük gayret gösterdiğini dile getiren Sami Er, "Hiç endişeniz olmasın, göreve gelir gelmez birinci önceliğimiz sizlerin konteynerlerden bir an önce kalıcı konutlarınıza geçmesi olacak. Tabi deprem de canlarımızı kaybettik, o süreçte soğukta sığınacak bir yer aradık ilk etapta. Ama güçlü devletimiz sayesinde önce çadırlara sonrasında konteynerlere geçtiniz. Şimdide Allah'a şükürler olsun ki güçlü devletimizin bütün imkanları ile sizler yakın zamanda kalıcı evlerinize geçeceksiniz" dedi.
Malatya ile ilgili hazırladıkları projelerle kenti kısa sürede ayağa kaldıracaklarını ifade eden Er, bu projelerden birinin de kiracılar içinde TOKİ tarafından 15 bin konut ilk etapta üretilmesi olduğunu dile getirdi. Malatya'da hak sahiplerinin ev ve işyerlerine ulaşıncaya kadar ekibiyle birlikte asla yorulmadan çalışacaklarını söyleyen Er, "Çok çaba sarf edeceğim, çok çalışacağım. Bize yeter ki güvenin. Bizde sizin bu güveninize layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.
Er, Geçici konteynerdeki esnafları ziyaret etti
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Tecde yolu üzerinde kurulan geçici konteyner işyerlerindeki esnafları ziyaret etti. Burada tüm esnafları dolaşan Sami Er, hem esnafın sıkıntı ve taleplerini dinledi hem de projelerinden bahsetti.
TOKİ ve Emlak Konut geçmişi ile Malatya'yı kısa sürede ayağa kaldıracağını ifade eden Er, özellikle çarşının 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanacağını yineleyerek 31 Mart akşamı güçlü bir destek beklediklerini söyledi.
Esnaf gezisi sırasında CHP'li adayın 'İşimiz Gücümüz Malatya' sloganı yazılan afişini gören Sami Er, "Biliyorsunuz bu slogan bizim. Malatya'ya ilk geldiğimizde hatırlarsınız Kapalı Spor Salonu'nda biz bu sloganı kullandık ve dedik ki 'İşimiz Gücümüz Malatya' ve birçok afişi ve billboarda da bu var" dedi.
Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, burada ayrıca AK Gençlik ile 'iftara5kala' sloganı ile trafikteki araç sürücülerine iftarlık kumanya dağıttı. - MALATYA
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