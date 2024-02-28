Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Tecde Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile Tecde'de vatandaşlarla buluştu. Sami Er, depremle birlikte büyük hasar alan Malatya'yı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ile uyum içerisinde gayret göstereceklerini ifade etti.

Malatya'nın 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkım bakımından en çok zarar gören ikinci il olduğunu ifade eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, bunun en büyük sebebinin de yanlış bazı bölgelere yanlış şekilde imara açılma olduğunu söyledi.

İmara açılan bu alanlarda zemin problemi başta olmak üzere binaların tekniğine göre yapılmamış olmasının da bu yıkımları beraberinde getirdiğini ifade eden Er, "Dünyanın birçok yerinde tekniğine uygun, zemin etüdü uygun binalar yapılıyor. İsterse 20-30 kat olsun bir problem olmuyor. Ama bizde maalesef böyle bir afette çok büyük kayıplarımız oldu" dedi.

Yaşanan bu büyük afetin hemen ardından devletin tüm kurumları ile vatandaşların yaralarını sarmak adına sahada olduğunu ifade eden Sami Er, kalıcı konut ve işyerlerinin yapımının devam ettiğini ve önümüzdeki yıl tüm hak sahiplerinin konutlarını teslim edilmesinin planlandığını söyledi. Göreve geldiklerinde Malatya'da tüm hak sahiplerinin ev ve işyerlerine erişinceye kadar durmayacaklarını ifade eden Sami Er, fazla konut üretimi ile dar gelirli gruplar ve kiracılar içinde projeler geliştireceklerini belirtti.

"Bu seçimler Malatya'nın geleceğini belirleyecek"

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit de yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinerek, bu seçimlerde Malatya'nın 50 yıllık geleceğinin de imarı ve inşası adına karar verileceğini söyledi. Bu nedenle tüm adayların iyice mukayese edilip şehrin geleceği noktasında doğru kararın verilmesinin önemine değinen Geçit, "Bizler Cumhur İttifakı olarak tüm illerde ve ilçelerde en iyi adaylarla halkımızın karşısına çıktık" şeklinde konuştu.

Göreve gelmeleri halinde Yeşilyurt'un imarı ve inşasının birinci öncelikleri olduğuna değinen Geçit, özellikle yerinde dönüşüm projelerinin yakından takipçileri olacaklarını dile getirdi. Kalıcı konut ve işyerlerinin hızla yapımlarına devam edildiğini belirten Geçit, belediye olarak dar gelirli grupların da konut sahibi olmaları adına projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Adayı Sami Er ve Yeşilyurt Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahallelinin özellikle imar ve yerinde dönüşüm konuları ile ilgili sorularını cevapladı. - MALATYA