AK Parti Malkara Kadın Kolları Yönetim Kurulu basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Malkara Kadın Kolları Başkanı Ebru Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri basınla bir araya geldi.

Ayaz, partisinin ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında görev yapacağı kadrosunu basına tanıttı.

Kendisini göreve layık görenlere teşekkür eden Ayaz, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren gerekli istişareleri ve görüşmeleri yaparak yönetimimi hazırladım. Genel Merkezimiz tarafından yapılan değerlendirmeler ve mülakatlar sonucunda AK Parti Malkara Kadın Kolları yönetimimiz onaylandı. Malkara'mıza teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Toplantıya AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, AK Parti Teşkilat Başkanı Burcu Bayram, AK Parti Malkara İlçe Koordinatörü Nihal Ayrandere ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Sevgi Kaya, AK Parti Malkara Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.