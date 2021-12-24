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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'den su kesintisi tepkisi - Son Dakika

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'den su kesintisi tepkisi

24.12.2021 15:55
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'den su kesintisi tepkisi

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede günlerdir süren su kesintilerine vatandaşı çileden çıkardığını belirterek Muğla Büyükşehir Bediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)'ye tepki gösterdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede günlerdir süren su kesintilerine vatandaşı çileden çıkardığını belirterek Muğla Büyükşehir Bediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)'ye tepki gösterdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, turizm cenneti ilçenin Armutalan Mahallesi'nde günlerdir yaşanan su kesintilerinin vatandaşı çileden çıkarttığını belediye ve MUSKİ'ye ateş püskürdüklerini kaydetti.

Salgın döneminde hijyenin ön planda olduğu zamanlarda yaşanan su kesintilerinin 2 gündür önüne geçilemediğini vatandaşların sosyal medya tepkilerinden gördüklerini belirtti.

Gökmen, vatandaşların sosyal medyadan susuzluktan perişanlıklarını dile getirdikleri halde çözüm bulunmamasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Armutalan Mahallesi'nde su hattı ile ilgili yapılan çalışmalar ve arızalarla ilgili vatandaşlarımızdan sayısız şikayet aldık. Yüksek su faturalarına rağmen vatandaşımızın daha su gibi zorunlu bir ihtiyacından saatlerce mahrum bırakıldığı, salgın döneminde hastalığa ortam yaratan bir hizmet aksaklığı ile karşı karşıyayız. Yıl neredeyse 2022 teknoloji çağını karşılıyoruz fakat vatandaşa su yok. Bizler gereken her kurum ve kuruluşla iletişim halinde ve konunun takibinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için ben ve ekibim 24 saat çalışıyoruz. Gerekirse su tankerleri ayarlayıp, damacanalar taşıyıp mağdur olan sokaklarda dağıtacağız."

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'den su kesintisi tepkisi
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'den su kesintisi tepkisi

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Hisarcık, Marmaris, Ceyhun, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'den su kesintisi tepkisi - Son Dakika
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