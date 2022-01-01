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AK Parti Marmaris teşkilatı üyeleri, yeni yıl kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Marmaris teşkilatı üyeleri, yeni yıl kapsamında ziyaretlerde bulundu

01.01.2022 16:42
AK Parti Marmaris teşkilatı üyeleri, yeni yıl kapsamında ziyaretlerde bulundu

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, görevi başındaki kamu çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, görevi başındaki kamu çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Anıl Berk, İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Osman Ekinci, İlçe Sosyal Politikalar Başkanı İsmail Güleryüz ve İlçe Ekonomi İşleri Başkanı Ozan Saban, yeni yılın ilk dakikalarında Marmaris Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev başındaki çalışanları ziyaret etti.

Çalışanların yanı sıra hastanede yatan hastaları da ziyaret eden üyeler, yeni yıllarını kutlayıp şifa dilediler.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Anıl Berk, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni yılda da her zaman olduğu gibi toplum yararına nöbet tutarak sağlığımızı ve asayişi sağlayan memurlarımızın yanında olduk. Kendilerine özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sizler görev başında olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyeti her zaman daha güçlü, daha huzurlu olacak."

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Halkla İlişkiler, Hisarcık, Marmaris, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Marmaris teşkilatı üyeleri, yeni yıl kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Marmaris teşkilatı üyeleri, yeni yıl kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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