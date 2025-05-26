AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.10'da başladı. Toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunum yapacağı, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' gündemi, yeni anayasa çalışmaları ile TBMM çalışmalarının ele alınacağını belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplandı - Son Dakika
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