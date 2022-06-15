AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu: "Enflasyonu kontrol altına alacağız" - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu: "Enflasyonu kontrol altına alacağız"

15.06.2022 14:12
AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu: "Enflasyonu kontrol altına alacağız"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik daralmanın önüne geçilerek enflasyonun yeniden kontrol altına alınacağını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik daralmanın önüne geçilerek enflasyonun yeniden kontrol altına alınacağını söyledi.

Dünyada yaşanan krizi Türkiye üzerinden okutmaya çalışanlara lütfen kulak asılmaması gerektiğini belirten Milletvekili Ayvazoğlu "Küresel ölçekteki finansal krize rağmen, ülke olarak kendi olanaklarımız ve modelimizle süreci en iyi şekilde yürütmek için çaba harcıyoruz. Birçok cephede birden savaşsak da önceliğimiz olan insanlarımızın işine, aşına, geçimine yoğunlaşıyoruz. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığının, yaşanan bu ekonomik daralmanın işçimizi, memurumuzu çiftçimizi daha fazla etkilemesine müsaade edilmeyeceğinden de, alınacak önlemlerle enflasyonun yeniden kontrol altına alınacağından da emin olabilirsiniz" dedi.

Yaşanan küresel krize rağmen Türkiye'de tedarik krizi yaşanmadığının altını çizen Ayvazoğlu "İngiltere, Almanya, Hollanda, Amerika dökülüyor, tarihlerinin en yüksek enflasyon oranları bu ülkeleri zorluyor. Akaryakıt ve enerji ile birlikte, gıda ve emlak fiyatlarındaki fahiş artışlar, on yıllardır güçlü, medeni, gelişmiş Batı'nın bir ferdi olmanın huzuru ve yarınlarından endişesiz yaşayan Avrupalıların psikolojilerini bozdu. Refah ve zenginliğin adresi Avrupa'da artık işlerin rengi değişmiş durumda. Dikkat edin bu ülkeler küresel krizin iki sonucundan pahalılık ve tedarikin her ikisini de en yüksek şiddetle yaşarken, şükür biz ülke olarak bir tedarik sorunuyla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Türkiye küresel ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalışırken aynı zamanda bu ortamı istismar edenlerle mücadele ettiğini vurgulayan Ayvazoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümet bir yandan küresel krizin sonuçlarını aşmaya çalışırken bir yandan da içeride fırsatçılık ve aç gözlülük yaparak halkımızı kat kat mağdur eden bir kesimle mücadele etmek zorunda kalıyor. Karşımızda millete hizmet etme niyetinde olmayan, Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynayıp, kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan başka hiçbir dertleri bulunmayan birileri var. Algı operasyonlarıyla atmosferi karartıp, vatandaşımızı demoralize etmeye çalışan bir yapı var. Fakat hepsinin, krizi kendileri için fırsata çevirmeye çalışan açgözlülerin de, 24 saat felaket senaryoları yazanların da hakkından gelecek bir AK Parti var. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde karşımızda oturmuş, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu: 'Enflasyonu kontrol altına alacağız' - Son Dakika

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