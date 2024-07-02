AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Türkiye bu oyunlara gelmeyecektir - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Türkiye bu oyunlara gelmeyecektir

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin, 'Yine karanlık ve kirli eller, Türkiye üzerinde senaryo peşindeler. Aziz milletimiz bu oyuna gelmeyecektir.' değerlendirmesinde bulundu. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam Avusturya ile karşılaşacağını anımsatarak, Türkiye'nin zafere ulaşacağı yönündeki temennisini dile getirdi.

02.07.2024 18:03
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin, "Yine karanlık ve kirli eller, Türkiye üzerinde senaryo peşindeler. Aziz milletimiz bu oyuna gelmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam Avusturya ile karşılaşacağını anımsatarak, Türkiye'nin zafere ulaşacağı yönündeki temennisini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu'nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum'un atandığını hatırlatan Açıkkapı, Kurum ve Memişoğlu'na başarılar diledi, Özhaseki ve Koca'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kayseri'de meydana gelen olayların, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlardan bağımsız olmadığına işaret eden Açıkkapı, "Yine karanlık ve kirli eller Türkiye üzerinde senaryo peşindeler. Aziz milletimiz bu oyuna gelmeyecektir." diye konuştu.

AK Parti'li Açıkkapı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçleriyle ülke içinde ve dışında milli birlik ve beraberliği bozmaya yönelik oyunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağını vurguladı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki bir krom fabrikasında çalışan işçilerin greve gittiğini anlatan Açıkkapı, "Bu bölgede yeraltında zor şartlarda çalışan işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığı mutlaka kendilerine verilmelidir. Firmadan, Türkiye ekonomisine önemli katma değer, krom cevheri sağlayan bu kardeşlerimize, talepleri konusunda olumlu yaklaşım sergilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Türkiye bu oyunlara gelmeyecektir - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Türkiye bu oyunlara gelmeyecektir - Son Dakika
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