AK Parti Milletvekili Gider: "Bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan... - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Gider: "Bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan...

AK Parti Milletvekili Gider: "Bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan...
14.07.2025 20:34
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "O gece sadece bir darbe girişimi bastırılmadı, bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "O gece sadece bir darbe girişimi bastırılmadı, bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milli iradenin kazandığı demokrasi zaferinin 9. yıldönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Milletvekili Gider, o karanlık gecenin yalnızca bir darbe kalkışması değil, bu milletin bağımsızlığına ve iradesine yönelen en alçak saldırılardan biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Gider, "15 Temmuz 2016, bu topraklarda tankın, tüfeğin, jetin karşısına yüreğiyle dikilen bir milletin gecesidir. O gece sadece bir darbe girişimi bastırılmadı, bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti" dedi.

"Uçaklar inecek, inmeyeni indirirler"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı, "Uçaklar inecek. İnmeyeni indirirler. Menderes'in ve koca bir milletin ahı için" paylaşımını hatırlatarak, "Bu söz, o gece milletimizin istiklaline nasıl sahip çıktığının açık göstergesidir. Türk milleti, tarih boyunca ne zaman vatan söz konusu olsa geri adım atmamıştır. O gece de öyle oldu; bu topraklarda korku barınmaz, cesaret nesilden nesle kök salmaya devam eder. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, milletin iradesiyle birleşince ihanet duvara çarpmıştır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletin kararlılığıyla birleşince ihanet dağıldı"

Milletvekili Ayhan Gider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin darbecilerin planını yerle bir ettiğini belirterek, "O gece liderine güvenen bir milletin neleri göze alabileceğini bütün dünya gördü. 15 Temmuz, yalnız bir direnişin değil yeni bir dirilişin de adıdır" dedi.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Milletvekili Gider şunları söyledi:

"Bugün halen 15 Temmuz'u hafife alanlar, gerçek failleri perdelemeye çalışanlar var ama nafile. Bu millet kime karşı durduğunu da neyi savunduğunu da asla unutmaz. Bizim görevimiz şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin onuruna sahip çıkmaktır. Devletimizi sinsi yapılardan korumak boynumuzun borcudur."

Milletvekili Ayhan Gider, "15 Temmuz gecesi bu milletin iradesi galip gelmiştir. Bundan sonra da hangi karanlık senaryo yazılırsa yazılsın, kazanan yine bu milletin feraseti ve cesareti olacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; bu ihaneti unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Gider: 'Bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan... - Son Dakika

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