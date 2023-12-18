AK Parti Milletvekili: İsrail\'in Gazze saldırılarında BM\'nin hiçbir fonksiyonu yok

AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla Birleşmiş Milletler'in hiçbir fonksiyonunun olmadığının görüldüğünü söyledi.

Ekinci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 73 gün geçtiğini, Gazze'nin sessiz çığlının hala boşlukta yankılandığını söyledi. Ekinci, "Dünyanın gözü önünde masum 8 binden fazla çocuğun ölümünü görmeyen vicdanlar, 7 binden fazla kadının ölümüne de seyirci kaldılar. Şu an bu açıklamayı yaparken daha kaç kadın ve çocuk öldürüldü bilemiyoruz. Bu gözü dönmüş katil sürüsü hala kendini haklı çıkarmak için dünya kamuoyunu baskılamaya çalışıyor." dedi.

İsrail'in 7 Ekim bahanesiyle Filistin'i yok etmek, Orta Doğu'ya tam yerleşmek için bir savaş başlattığını belirten Ekinci, bu savaşın "katil" bir devletle, ölüme mahkum edilmiş bir halk arasında yaşandığını vurguladı.

"Yaşanan zulme seyirci kalmadık, kalmayacağız. Mazlum Filistin'in yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz." diyen Ekinci, Batı'nın arkasında saklandığı demokrasi, insan hakları, özgürlük ve adalet maskelerinin düştüğünü bildirdi. Ekinci şöyle konuştu:

"Batı'nın amaçları için kullandığı Birleşmiş Milletler'in hiçbir fonksiyonunun olmadığı görüldü. Bir haftada yok etmeyi planlıkları Gazze, 73 gündür direniyor ve ayakta. Gazzeliler perdeyi açtılar, tüm dünyaya kralın çıplak olduğunu ispatladılar. Dünya vicdanlılar ve barbarlar diye ikiye ayrıldı."