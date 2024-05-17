Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü - Son Dakika
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Politika

Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü

Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü

Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş müdahale ederek hayata döndürdü. Uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17.05.2024 13:58
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Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AKP Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.

Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü

DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI

Prof. Dr. Erol Keleş Mart ayında seçim çalışmaları için gittiği Elazığ'da da boğazına şeker kaçan bir çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmış, o anlar kameralara yansımıştı.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Erol Keleş, AK Parti, Elazığ, Ankara, Havacılık, 3.Sayfa, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf cihan: Kalp krizi artık sıklaştı bunun da sebebi kovit aşıları 30 9 Yanıtla
    Aydın Efe: Bir öğretmen arkadaşımda ısrarla aşı yaptırmadı sonra her kalp krizi geçirene aşıdan dedi dedi en sonunda kendide kalp krizi geçirdi. 24 2 Anonim: Reis helal olsun hemencecik teşhisi koymuşsun öyle bir duruma geldikki biri eceliyle öldümü devletten bilecez 10 1 Ahmet Kurtoglu: Aydın efe ???????? 0 0
  • Serkan Genç: şimdi bi 20 yıl dahamı 7 14 Yanıtla
  • Deniz Memis: Helal olsun 20 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: milleti yaşat ki devlet yaşasın 12 1 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ: ilk defa bir işe yaradı bir millet vekili ?? tebrik ederim. 10 2 Yanıtla
  • Liya Tastan: Allah razi olsun Bir hayat kurtarmak ne güzel bişey 8 1 Yanıtla
  • Önder null: 20 yildir ayni hikaye azicik farklilik yapin 3 4 Yanıtla
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