Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AKP Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.
Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Prof. Dr. Erol Keleş Mart ayında seçim çalışmaları için gittiği Elazığ'da da boğazına şeker kaçan bir çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmış, o anlar kameralara yansımıştı.
Son Dakika › Politika › Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü - Son Dakika
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