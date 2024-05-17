Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü

Yusuf cihan:

Kalp krizi artık sıklaştı bunun da sebebi kovit aşıları

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Aydın Efe: Bir öğretmen arkadaşımda ısrarla aşı yaptırmadı sonra her kalp krizi geçirene aşıdan dedi dedi en sonunda kendide kalp krizi geçirdi. 24 2

Anonim: Reis helal olsun hemencecik teşhisi koymuşsun öyle bir duruma geldikki biri eceliyle öldümü devletten bilecez 10 1