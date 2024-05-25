AK Parti, Milli Eğitim Akademisi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler için kanun teklifleri üzerinde çalışacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Milli Eğitim Akademisi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler için kanun teklifleri üzerinde çalışacak

AK Parti, Milli Eğitim Akademisi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler için kanun teklifleri üzerinde çalışacak

AK Parti, Milli Eğitim Akademisinin kurulması ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeleri içeren iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle birlikte Milli Eğitim Akademisi kurulması ve öğretmenlere eğitim verilmesi gibi düzenlemeler yer alacak. Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi ise hayvanların sahiplendirilmesini öncelikli hale getirecek düzenlemeler içerecek. Her iki kanun teklifi de yakın zamanda Meclis Başkanlığına sunulacak.

25.05.2024 11:15
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AK Parti, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelere yönelik iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklif ile sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi üzerinde değerlendirmeler ve görüşmeler yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tarafından öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifte, Milli Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Ayrıca öğretmenlere şiddette cezaların artırılması da teklifle gündeme gelecek.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.

Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.

Her iki kanun teklifinin de ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, Milli Eğitim Akademisi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler için kanun teklifleri üzerinde çalışacak - Son Dakika

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