AK Parti MKYK üyesi Çalık, tapu sorunu çözülen vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da tapu sorunu çözülen vatandaşlarla buluştu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde mülkiyet sorunları giderilen, bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından tapuları verilen vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, tapuların hayırlı olmasını diledi.

Çalık, mahalleye doğal gazın getirildiğini, sorunların çözüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla telefonla görüştü

Milletvekili Çalık, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin ideal, huzur içindeki Türkiye'sini biz inşa ediyoruz, biz ihya ediyoruz. Onlarla beraber inşa ve ihya hareketini devam ettireceğiz." diyerek vatandaşlara selamlarını iletti.