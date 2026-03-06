AK Parti MKYK Üyesi Dağ, Eskişehir'de partisinin iftar programına katıldı - Son Dakika
AK Parti MKYK Üyesi Dağ, Eskişehir'de partisinin iftar programına katıldı

AK Parti MKYK Üyesi Dağ, Eskişehir\'de partisinin iftar programına katıldı
06.03.2026 21:03
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Dağ, Dede Korkut Parkı'nda partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca kurulan iftar çadırında düzenlenen programda, her ramazan ayında Gazze'nin gündemde olduğunu ve Gazze'yi konuşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu ramazan ayında da ABD ile İsrail'in İran'a saldırdığını belirten Dağ, "Bununla da kalmayıp bölgeyi bir ateş çemberine dönüştürme niyetiyle hem ülkemizi hem diğer ülkeleri, özellikle de Körfez ülkelerini savaşın içine çekmek için çaba sarf ediyorlar." dedi.

Dağ, Türkiye'yi çok nitelikli, kaliteli ve ne yaptığını bilen kadrolar yönettiğini dile getirdi.

AK Parti iktidarının Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türk milletinin bedel ödememesini sağladığını kaydeden Dağ, "Yıllarca yanı başımızda Suriye'de yaşanan savaşta da nerede durmamız gerektiğini bildik ve buna göre hareket ettik. En zor zamanlarda bile vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte geri adım atmadığını vurguladı.

"Türkiye, bu coğrafyada bir istikrar adası olmuştur"

"Yıllar geçti, 14 yıl sonra Suriye'de bir devrim gerçekleşti." diyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti:"

"Türkiye, bu coğrafyada bir istikrar adası olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Biz milletimize bu savaşlar nedeniyle bugüne kadar bedel ödetmedik, bundan sonra da ödetmeyeceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı da çok iyi biliyoruz. Çünkü bu konuda tecrübemiz en üst noktadadır."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğuna dikkati çekerek, ramazan ayının ilk gününden itibaren il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İftara çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Orta Doğu, Politika, AK Parti, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
