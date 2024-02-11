AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral: '31 Mart yerel seçimlerini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız' - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral: '31 Mart yerel seçimlerini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız'

AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral: \'31 Mart yerel seçimlerini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız\'

AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral, Kütahya'da yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde en iyi sonucu almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Güral, AK Parti bayrağını daha güçlü bir şekilde dalgalandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

11.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Erkan Güral, "31 Mart yerel seçimlerini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Erkan Güral, Kütahya'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Güral, burada yaptığı konuşmada, "Biz şehrimiz olarak ilçelerimiz olarak AK Parti bayrağımızı daha güçlü bir şekilde dalgalandırmak için 31 Mart tarihine kadar olan seçim sürecini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak suretiyle İnşallah en iyi sonucu tarihimize en iyi sayıları gösterecek şekilde tabiri caizse sandıkları patlatacak şekilde çalışmak için hazırız. Bunu da başaracağız. Biz inandık. Bu süreç gerçekten bir seçimin çok ötesinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, açmış olduğu yolda, bizler Kütahya olarak çalışmaya ve bu seçimde sayın başkanı adaylarımızı başkan yapmaya kararlıyız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Erkan Güral, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral: '31 Mart yerel seçimlerini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral: '31 Mart yerel seçimlerini en iyi şekilde değerlendirip çalmadık kapı, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız' - Son Dakika
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