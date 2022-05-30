AK Parti Muğla milletvekili Gökcan Çatalarık Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika
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AK Parti Muğla milletvekili Gökcan Çatalarık Mahallesi sakinleri ile buluştu

30.05.2022 17:38
AK Parti Muğla milletvekili Gökcan Çatalarık Mahallesi sakinleri ile buluştu

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye AK Parti İlçe Başkan Vekili Murat Koyuncu, Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, Fethiye Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz, Çatalarık Muhtarı Ramazan Zorbaş ve Çatalarık Mahalle sakinlerinin katlımı ile toplantı yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye AK Parti İlçe Başkan Vekili Murat Koyuncu, Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, Fethiye Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz, Çatalarık Muhtarı Ramazan Zorbaş ve Çatalarık Mahalle sakinlerinin katlımı ile toplantı yaptı.

Milletvekili Gökcan toplantıda Hazine arazilerinde evleri bulunan hak sahiplerine parsellerin satışı hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Gökcan, "Uzun yıllardır sorun olan ve bir türlü çözülemeyen üzerinde hemşerilerimizin evleri bulunan Hazine'ye ait parsellerin satışını sizlerin talepleri doğrultusunda çözdük. Fethiye Çatalarık mahallemizdeki taşınmazların hak sahiplerine satışı için uzun zamandır çalışma yapılıyordu. Ancak, Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan fiyatlandırmayı Çatalarıklı hemşerilerimiz yüksek bulmuş, Çatalarık Mahalle Muhtarımız Ramazan Zorbaş da bedelin fazla olduğuna dair itiraz etmişti.

Siz istediniz biz yaptık. Hemşerilerimizin taleplerine kayıtsız kalmadık. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bakanlık Bürokratları nezdinde görüşmeler yaptık. Hazineye ait parsellerin uygun fiyatla hemşehrilerimize satış işlemini başlattık. Hali hazırda metrekaresine 3 bin ila 4 bin TL arasında değer biçilen parseller için TOKİ'ye bağlı GEDAŞ değerlendirme şirketine yeni bir çalışma yaptırdık. ve rakamı hemşerilerimizi üzmeyecek mümkün olabilen en uygun rakama indirdik. Metrekare fiyatları parsellerin konumuna göre Bin 500 TL ile 2 bin TL aralığında yeniden tespit edildi. Mahallemizde bulunan 53 taşınmaz üzerindeki 146 yapı kayıt belgeli yapı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun16. Maddesi gereğince hak sahiplerine satılacak. Satış, hak sahiplerine doğrudan yapılacaktır. Peşin alımda, (tamamının ödenmesi durumında) yüzde 20 indirim. Yarısının ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitle alım durumunda yüzde 10 peşin, kalanı ise 5 yılda ödenecektir. Kalan taksitlere kanuni faizin yarısı olan (yüzde 4,5) oranında faiz uygulanmaktadır. Satışlara önümüzdeki hafta başlanacak. Bu süreçteki destekleri için Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milli Emlak Genel Müdürümüz Tufan Büyükuzun'a ve Muğla Milli Emlak Daire Bakanı Yusuf Karataş'a teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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