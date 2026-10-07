AK Parti'nin fon tasfiyesi için hazırladığı yaklaşık 10 maddelik teklif imzaya açıldı

AK Parti'nin fon tasfiyesi için hazırladığı yaklaşık 10 maddelik teklif imzaya açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi, AK Parti tarafından hazırlanarak milletvekillerinin imzasına açıldı. Bu düzenleme, fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak.
AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.
Kaynak: İHA
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