AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un gerçekleştiremediği projeleri eleştirdi

Politika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2019-2024 döneminde vaat edip gerçekleştiremediği birçok projeyi, bu seçimler öncesinde de vaat ettiğini bildirdi.

Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Kurt'un Odunpazarı Belediyesi bütçesi 2019'da 315 milyon iken 2024'te yüzde 600'lük artışla 2 milyar 300 milyona çıkmasına rağmen hizmet yerine sürekli bahane ürettiğini savundu.

Kazım Kurt'un beş yıllık döneminde Yeni Belediye Hizmet Binası, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Dönüşümü, Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümü, 75. Yıl Spor Salonu, Osmangazi Kapalı Pazar Yeri, Belediye Polikliniği, Olimpik Havuz, Çankaya Spor Kompleksi, Doğal Yaşam Parkı, Gençlik Stüdyosu ve El Sanatları Lisesi gibi seçim öncesi vaatlerinin hiçbirini yerine getiremediğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Kazım Kurt'un vaatleri 2019 seçimleri öncesinde '2019-2024 Vizyon Projelerimiz' başlığı altında kitapçık olarak basılırken, 2024'e gelindiğinde bu projeler havada kaldı. Belediye Başkanlığı koltuğunda oturduğu dönemler boyunca Sayın Kazım Kurt maalesef hizmet siyaseti sergileyemedi. Kazım Kurt'un algı yaratma üzerine kurulu seçim kampanyaları, imaj çalışmaları ve siyaset mühendisliği, bu seçimlerde de kendisini gösterdi ve geçmişte yapamadıklarını yeni hedef projeler olarak halka sundu."