AK Parti Odunpazarı Meclis Üyeleri esnafa yüzde 93'lük çöp zammına itiraz etti - Son Dakika
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AK Parti Odunpazarı Meclis Üyeleri esnafa yüzde 93'lük çöp zammına itiraz etti

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AK Parti Odunpazarı Meclis Üyeleri, 2027 Katı Atık Tarifesi'nde esnafa yüzde 93'lük zammın geri çekilmesini istedi. Üyeler, konutlarda artışın yaklaşık yüzde 30, Tepebaşı'nda yüzde 34 olduğunu belirterek Odunpazarı yönetimini tarifeyi yeniden hesaplamaya çağırdı.

AK Parti Odunpazarı Belediye Meclis Üyeleri, Meclis gündemine gelen 2027 Yılı Katı Atık Tarifesi'nin, vatandaşlar ve esnafların omuzlarına yüklenen ağır ve haksız bir mali külfet olduğunu açıklayarak "Belediye yönetimini, esnafımızın üzerindeki yüzde 93'lük zam yükünü geri çekerek tarifeyi yeniden hesaplamaya davet ediyoruz" diye çağrı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, belediye yönetiminin her fırsatta "enflasyon", "akaryakıt zamları" ve "personel maliyetleri" gibi bahanelerin arkasına sığındığı iddia edildi. Açıklamada "Bu enflasyon Porsuk'un öbür yakasına uğramıyor mu? Aynı şehirde, aynı şartlarda hizmet veren iki ilçe belediyesinden Tepebaşı Belediyesi yüzde 34 artış öngörürken, Odunpazarı Belediyesi'nin çöp faturasında çok daha yüksek bir artışa gitmesinin mantıklı ve adil bir açıklaması yoktur. Tepebaşı Belediyesi, Temizlik İşleri kadrosunda görünüp fiilen başka müdürlüklerde çalışan personelin maliyetini katı atık bedelinden düşerek hatasını düzeltmiştir. Odunpazarı Belediyesi ise temizlik hizmetiyle ilgisi olmayan personelin maaşını vatandaşın çöp faturasına yansıtmaya devam etmektedir. Temizlik hizmeti almayan birimin personel giderini çöp faturasına eklemek bir hizmet bedeli değil; belediye bütçe açığını vatandaşın cebinden kapatmaktır, adı konulmamış bir vergidir" denildi.

"Belediye yönetim esnafımızın üzerindeki yüzde 93'lük zam yükünü geri çekmeli"

Hazırlanan tarifedeki artış oranlarının Odunpazarı halkına ve esnafına verilen değeri açıkça gösterdiği belirtilerek, şöyle denildi;

"Konutlardaki artış yaklaşık yüzde 30 seviyesindeyken, işyeri ve esnafa uygulanan zam oranı %93'e ulaşmıştır. Bakkal, eczane, kahvehane ve terzi gibi küçük esnafın ödeyeceği bedel 53 milyon TL'den 114 milyon TL'ye, restoran, kafe ve marketlerin ödeyeceği bedel ise 32 milyon TL'den 76 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Esnafımıza bir yılda yüzde 93 zam yapmak ne vicdana ne de belediyecilik ahlakına sığar. Esnafımız Odunpazarı Belediyesi'nin kasası değildir. Bugün Meclis'e sunduğumuz yazılı soru önergesiyle de takipçisi olacağımız şu soruların cevabını kamuoyu önünde açıkça talep ediyoruz. Çöp bu şehirde iki yakada da aynı kokmaktadır; ancak fatura Odunpazarı'nda iki kat kabarık kesilmektedir. Odunpazarı halkı almadığı hizmetin parasını ödemek zorunda değildir. Bu haliyle hazırlanan haksız ve şeffaf olmayan katı atık tarifesine "Hayır" diyoruz. Belediye yönetimini; ilgili personel listelerini şeffaflıkla açıklamaya, temizlik dışı maliyetleri tarifeden ayıklamaya ve esnafımızın üzerindeki yüzde 93'lük zam yükünü geri çekerek tarifeyi yeniden hesaplamaya davet ediyoruz."

Kaynak: İHA
OdunpazarıPolitikaTepebaşıAK PartiEkonomiSon Dakika

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