AK Parti Oltu\'da 2026 danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensupları, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, teşkilat üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Oltu'da tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar ele alınırken, ilçenin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi. Muhtarlar ve vatandaşlar söz alarak mahallelerinde yaşanan sorunları ve taleplerini yetkililere iletti. Katılımcılar, iletilen taleplerin çözümü noktasında gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, birlik ve beraberlik içerisinde Oltu'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Belediye Başkanı Adem Çelebi de ilçeye kazandırılan yatırımların süreceğini vurgulayarak, vatandaşlarla istişare kültürünü önemsediklerini dile getirdi.

Toplantının sonunda, Oltu'nun gelişimi ve kalkınması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği belirtilirken, "Daha güçlü bir Oltu için durmak yok, yola devam" mesajı verildi. - ERZURUM