AK Parti Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede eksik olan eczane ve akaryakıt istasyonu için gerekli görüşmelere başladı

AK Parti Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede eksik olan eczane ve akaryakıt istasyonu için gerekli görüşmelere başladıklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin, göreve başladı.
Hayırlı olsun ziyaretlerinin yanı sıra ilçenin eksiklerini belirlemeye başlayan Şahin, çalışmaları da hızlandırdı. Yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aklımızdaki projeleri 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.
İlçede bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Şahin, "İlçemizde eczane ve akaryakıt istasyonu eksikliğimiz var. Akaryakıt istasyonumuz ile ilgili 1-2 görüşmelerimiz var. Bu arkadaşlarımız da bunun üzerine giderse yardımcı olacağız. Eczane için de Eczacılar Odası ile istişarelerde bulunup buraya getirmeye çalışacağız. Bunun çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.
Şahin, görev süresi içerisinde vatandaşların talep ve isteklerini kısa sürede çözmeye çalışacaklarını söyledi. - KARABÜK
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