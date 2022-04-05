AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk oldu - Son Dakika
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AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk oldu

05.04.2022 18:17
AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk oldu

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Türk'ün atandığı bildirildi.

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Türk'ün atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, istişareler neticesinde Seyitgazi İlçe Başkanlığına Yaşar Türk'ün atandığını kaydetti.

Bugüne kadar gösterdiği gayretlerinden dolayı eski ilçe başkanı Zekai Tunç'a teşekkür eden Çalışkan, "Bayrağı devralan başkanımıza muvaffakiyetler diliyorum. Şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk oldu - Son Dakika
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