Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını, bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın verdiği avantajı sonuna kadar kullandığını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini, ustalık döneminin başladığını söyledi.
31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, "Çok sıkıntılar çektik. Çünkü, ilk geldiğimde fotoğrafa baktım. Yapılacak çok iş var. Ama belediyenin, mevcut bütçesi ile bunun olabilirliği çok zordu. İktidar partisinin belediye başkanı olmak, birde plan ve proje esaslı çalışmak işin önünü açıyor. Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başladı ve aynen bende bunu diyorum. Bizim de ustalık dönemimiz başladı. Çünkü biz burada taşları oturttuk. Burada imar uygulaması ile, yolları ile, şuanda Şırnak'ta genişlememiş yol kalmadı. Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimat ile hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın, kim olursa olsun hizmeti ayağına götürdük, böyle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK
Son Dakika › Politika › AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka: Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başladı - Son Dakika
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