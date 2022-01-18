AK Parti Sözcüsü Çelik, hamile hemşirenin darbedilmesini lanetledi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'nin darbedilmesini lanetledi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 'hamile' bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz… Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek…" ifadelerini kullandı.