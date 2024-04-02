AK Parti Sözcüsü Çelik: "Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu yerler ile ilgili olarak milletin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız" - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Fidan, toplantı süresince mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.
Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapılan itiraz sonucunda oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, AK Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu ise 2 artarak 737'ye yükseldi.
AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesini talep etti. İlçe Seçim Kurulu itirazlara ilişkin karar toplantısını sürdürürken, partililerin sonuçları beklemesi devam ediyor. Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler, resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Murat Aydın'ı yüzde 0,96 oy farkıyla geride bıraktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinin partinin yol ve siyasetler açısından bir dönüm noktası olacağını belirtti. Çelik, seçimlerin demokrasi geleneğimize uygun bir şekilde geçtiğini ve Türk demokrasisinin gücünü gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, seçim sonuçlarını derinlemesine ele alacaklarını ve milletin mesajını doğru şekilde değerlendireceklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti. Zeyrek, seçim sonuçlarının değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Manisa'nın genel başkanlarına sahip çıktığını dile getirdi. Ayrıca, eski belediye başkanının kasadan başka hesaplara para transfer etme talebiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesislerini kullanmayacağını da açıkladı.
CHP İl Başkanlığı, Serdivan ilçesinde 126 sandıkta hatalı sonuçlar olduğunu ve usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İtirazda, geçersiz sayılan oy pusulalarının bulunduğu, oyların sayımında şeffaflığın yitirildiği ve bazı oyların başka partilere yazıldığı tespit edildiği ifade edildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, ilçe seçim kuruluna başvurarak, kullanılan oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi. Allar, seçim sürecindeki sıkıntıları tespit ettiklerini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti. BBP İlçe Başkanı Yalçın ise itiraz ettikleri oy pusulalarında çok az fark olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?