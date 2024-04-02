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AK Parti Sözcüsü Çelik: Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu yerler ile ilgili olarak milletin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız"

02.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu yerler ile ilgili olarak milletin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız" - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var - Son Dakika

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    Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.

  • Kırklareli Kaynarca'da Oylar Yeniden Sayıldı
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  • AK Parti ve CHP, Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etti
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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 31 Mart seçimleri bir dönüm noktası olacak
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  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, verdiği sözleri yerine getireceğini belirtti
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    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti. Zeyrek, seçim sonuçlarının değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Manisa'nın genel başkanlarına sahip çıktığını dile getirdi. Ayrıca, eski belediye başkanının kasadan başka hesaplara para transfer etme talebiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesislerini kullanmayacağını da açıkladı.

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var - Son Dakika
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