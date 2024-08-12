AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na davet göndermedi

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP 7'nci Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?) Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.