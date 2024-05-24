AK Parti Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma kararı hayati öneme sahip - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma kararı hayati öneme sahip

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı kararın çok hayati ve önemli olduğunu bildirdi. Çelik, uluslararası toplumun bu kararın gereğini yerine getirmesini sağlaması gerektiğini belirtti.

24.05.2024 20:14
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı kararın çok hayati ve önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplum, İsrail'in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır. Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, sözkonusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma kararı hayati öneme sahip - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma kararı hayati öneme sahip - Son Dakika
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