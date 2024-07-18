AK Parti Sözcüsü: İsrail\'in Mescid-i Aksa Provokasyonu Bölgesel Çatışmalara Yol Açabilir

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokasyonun, daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirtti.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması, daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail Parlamentosu'nun, Filistin devletinin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir" dedi.

Orta Doğu'da kalıcı barıştan yana olduklarını vurgulayan Çelik, "Bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır. Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.