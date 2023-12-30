AK Parti Sözcüsü: Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ertelenen Süper Kupa maçı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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